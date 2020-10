Gagliardini riabbraccia la sua famiglia, la compagna: “Ritrovarsi in un abbraccio. Bentornato”

Antonio Conte può sorridere. Roberto Gagliardini, uno dei centrocampisti più utilizzati dal tecnico nerazzurro, è risultato negativo al tampone. Questo significa che al ritorno della squadra da Kiev potrà aggregarsi al gruppo e, quindi, essere a disposizione per il match di sabato contro il Parma. in attesa di riabbracciare i propri compagni di squadra, Gagliardini riabbraccia la compagna, Nicole Ciocca, e il figlio Tommaso. “Ritrovarsi in un abbraccio. Bentornato papà“, ha scritto la compagna su Instagram.