Inter, buona notizia per Conte: Gagliardini di nuovo negativo, a disposizione per il Parma

Buone notizie per Antonio Conte: Roberto Gagliardini e Ionut Radu sono finalmente guariti dal coronavirus, e potranno essere a disposizione già per la prossima gara di campionato in programma sabato contro il Parma. Particolarmente importante il rientro del centrocampista, che potrà dare al tecnico nerazzurro un’alternativa in più in un reparto già colpito dalle croniche assenze di Vecino e Sensi.

Così scrive il Corriere dello Sport: “La novità più significativa, comunque, è la negatività di Gagliardini e Radu. Significa che al ritorno della squadra dall’Ucraina potranno aggregarsi al gruppo e, quindi, essere a disposizione per il match di sabato con il Parma. Particolarmente felice Conte, che così torna ad avere un’alternativa in più a centrocampo, peraltro invocata giusto ieri sera. Anche perché la notizia negativa è l’ufficializzazione dello stop di Sensi“.