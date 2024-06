Gian Piero Gasperini è stato chiamato a rispondere sul come si colma il gap in campionato con chi è in testa alla classifica (l'Inter.ndr). E il tecnico ha spiegato: «Un modo è fare un miliardo di debiti facendo contratti incredibili, non vendendo i giocatori migliori e comprando. Un altro modo è non vendendo i pezzi migliori e aggiungendo altri pezzi. La terza è guardando quello che sei con la stessa ambizione, con la lucidità di capire come funziona il mondo. Altrimenti sono solo parole, chiacchiere, che riempiono la bocca».