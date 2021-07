Giroud al Milan, l’attaccante saluta il Chelsea: “Le nostre vittorie sono state magnifiche”

Il messaggio lanciato sui social dall'attaccante che vestirà la maglia del Milan la prossima stagione

Manca solo l'ufficialità, ma Olivier Giroud si può considerare un nuovo rinforzo per il Milan. In attesa dell'ufficialità, l'attaccante ha voluto salutare il Chelsea e i suoi tifosi con un messaggio sui social. "A tutti i Blues, ai miei compagni di squadra, a tutti i miei allenatori, a tutto il club, un enorme grazie per questi momenti speciali".