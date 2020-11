Hakimi si carica prima della sfida con il Real Madrid. Il giocatore nerazzurro incontrerà il suo passato. Lui nato a Madrid e con un’esperienza importante nella cantera del club madrileno, poi era andato in prestito al Borussia Dortmund. Da lì in estate è arrivato all’Inter e con la maglia interista ora lancia la sfida al suo passato con un video che ha postato sui social nel quale passa una scritta: “The sky is the limit”.