Divorzio, la ex di Hakimi puntava alla metà dei beni del calciatore: duro colpo in tribunale

Hiba Abouk e Achraf Hakimi si stanno separando. La decisione sarebbe stata presa dalla coppia di comune accordo già in autunno, quindi molto prima che il calciatore del Psg venisse coinvolto nella grave accusa di presunta violenza sessuale ai danni di una giovane ragazza a Parigi. L'attrice ha da poco rotto il silenzio sulla vicenda sottolineando come la loro storia d'amore sia finita, non senza il rammarico per non essere riusciti a funzionare come coppia una volta allargata la famiglia.