Hakimi pronto per la Milano Fashion Week, Lukaku lo sfotte e gli cede la “corona”

Achraf Hakimi si sta ambientando velocemente a Milano e nell’Inter. L’ex giocatore del Real Madrid ha già fatto vedere le sue qualità nelle prime amichevoli e i tifosi si attendono grandi cose da lui con l’inizio del campionato. Intanto la moglie Hiba Abouk lo ha raggiunto nella capitale della moda, per sostenerlo in questa nuova avventura. Achraf ha condiviso uno scatto sui social: il giocatore appare decisamente pronto anche per la Milano Fashion Week, oltre che per scendere in campo. È d’accordo anche Romelu Lukaku che con ironia gli ha ceduto la corona di “re di Milano”. La moglie Hiba ha approvato il look e l’ex compagno Sergio Reguilón lo ha invece preso in giro: “Ma non c’era la tua taglia?”