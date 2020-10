Inter, Hakimi: “Partita dura, non il risultato che volevamo. Lavoriamo sodo per migliorare”

Una partita dominata, ma senza portare a casa tre punti fondamentali. L’Inter esce con un pareggio e con tanto rammarico dall’Olimpisky di Kiev, dove lo Shakhtar ha difeso con successo il primato nel girone di Champions League. All’indomani della partita, a mente fredda, Achraf Hakimi, esterno nerazzurro, ha mandato un messaggio via social ai tifosi: “Partita difficile. Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo. Dobbiamo continuare a lavorare sodo per migliorare”, scrive l’ex Dortmund.