VIDEO / Shakhtar-Inter 0-0: manca lo strappo, Lautaro deve reagire. Ora serve il massimo

KIEV – Due traverse, un gol divorato a porta vuota e un rigore solare non concesso. L’Inter frena anche a Kiev contro lo Shakhtar e raccoglie il secondo pareggio consecutivo in una gara dove probabilmente avrebbe meritato qualcosa di più almeno nel primo tempo. Gli ucraini interpretano le direttive di Castro e portano a casa un punto senza mai premere sull’acceleratore con una gara giocata arroccati in difesa puntando sulle ripartenze che non hanno sortito effetti.

L’Inter dal canto suo prova a fare la gara nel primo tempo ma lascia completamente ogni spunto nella ripresa dove non riesce ad arginare mai la retroguardia dello Shakhtar che lascia spazio solo all’occasione divorata da Lautaro che sciaguratamente calcia al lato con la porta completamente libera. L’Inter ora dovrà giocarsi il passaggio alla fase finale nella doppia sfida con il Real Madrid.