Poche ore al fischio d’inizio di Inter-Parma, gara in cui i nerazzurri hanno bisogno di tornare alla vittoria dopo il pareggio in Champions League con lo Shakhtar Donetsk. Achraf Hakimi, che sarà uno dei protagonisti della sfida, ha voluto dare la carica in vista dell’impegno del Meazza con un breve video postato sui suoi profili social: “Inter è passione, devozione, lotta, coraggio e cuore”, il messaggio del marocchino.