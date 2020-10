TS – Inter, con il Parma maxi-turnover: Gagliardini per Vidal e difesa inedita?

In attacco l’Inter è stata decimata dagli infortuni. A centrocampo era stato invece il Covid19 a creare l’allarme. Ma ora c’è solo Skriniar ancora positivo. Gagliardini è rientrato e potrebbe tornare direttamente da titolare nella gara con il Parma. Lo scrive TuttoSport sottolineando che il giocatore è in ballottaggio con Brozovic. “Del resto, pur non essendo il preferito da critica e tifosi, Gagliardini dal ritorno in campo dopo il lockdown è stato uno dei punti di fermi dell’Inter”, scrive il giornale sportivo riferendosi al centrocampista italiano.

Conte lo ha schierato quasi sempre ed ha dato il suo contributo anche in zona gol. Potrebbe far respirare anche Vidal, che come ha spiegato ieri l’allenatore, in questo momento sta lavorando meno in fase d’attacco.

Per l’allenatore nerazzurro il cileno è un giocatore più maturo e può assumersi ruoli difensivi. Con il rientro di Gagliardini potrebbe riposare o anche lavorare più in avanti.

Secondo il quotidiano sportivo torinese Vidal dovrebbe riposare come de Vrij visto l’imminente impegno con il Real in Champions e il confronto di domenica prossima con l’Atalanta. Tutte partite importanti che arrivano prima della seconda pausa per le Nazionali. In chiave turnover potrebbero quindi giocare contro i ducali “Ranocchia, Kolarov e Darmian con Nainggolan a gara in corso”. La formazione sarebbe dunque questa:

(3-4-2-1) Handanovic; D’ambrosio, Ranocchia, Kolarov; Hakimi, Barella, Gagliardini, Darmian; Eriksen, Perisic; Lautaro Martinez

(Fonte: TS)