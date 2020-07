Inter-Napoli, i ragazzi di Conte lottano a San Siro. E a sostenerli in tv c’è anche… Hakimi

L’Inter corre e soffre contro un ottimo Napoli, alla ricerca di quella vittoria che, per i nerazzurri, significherebbe tornare al secondo posto. Una partita importante, per il presente e per il futuro. E a sostenere la squadra di Antonio Conte c’è anche un tifoso speciale: Achraf Hakimi.

Il laterale marocchino, nuovo acquisto dell’Inter, ha infatti pubblicato sui propri social un’immagine della partita (nella foto, Lukaku) con emoticon piuttosto eloquenti: colori nerazzurri e segno di forza, come a sostenere i suoi futuri compagni. In attesa di poterli aiutare in campo, all’assalto dell’Italia e dell’Europa.