Ultima partita per Hakimi? Il Borussia lo ipotizza nella formazione, ma i tifosi non lo vogliono

La giornata di ieri è stata costellata di notizie sempre più incalzanti su Hakimi vicinissimo all’Inter. La trattativa ha colto di sorpresa anche il Borussia Dortmund e la Bundesliga in generale. Fino a qualche giorno fa il ds del club tedesco si diceva speranzoso di riuscire a prolungare il prestito dal Real Madrid per il terzino. Così non è stato e i tifosi del Borussia se ne sono già fatti una ragione. Ieri, in tarda serata, l’account ufficiale del club aveva twittato la probabile formazione per il match in programma oggi pomeriggio contro l’Hoffenheim. In risposta praticamente tutti i tifosi hanno chiesto di sostituire Hakimi con Morey. La partenza del terzino è già stata digerita e archiviata, a giudicare dai commenti.