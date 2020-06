Hakimi, oggi videoconference Inter-Real. C’è il retroscena che esalta i tifosi

Achraf Hakimi sarà presto un giocatore dell’Inter. L’operazione è in chiusura, in dirittura d’arrivo. Ed è un’operazione da 40 milioni di euro fissi più 5 di bonus.

Nella giornata di oggi, è prevista una videoconference tra Inter e Real Madrid proprio per chiudere l’affare e definire questi bonus, che il Real vorrebbe più facili e l’Inter meno scontati. Inoltre, verranno definiti anche i termini di pagamento.

E intanto, spunta il retroscena raccontato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, un retroscena che farà felici i tifosi: “Hakimi sarà dell’Inter perché ha voluto fortemente l’Inter. Da un mese e mezzo si è promesso all’Inter, l’abbiamo scoperto solo oggi. Ha rifiutato offerte più importanti, come quelle di Bayern Monaco e Manchester City. Offerte più alte per lui e anche per il Real. Ma evidentemente il progetto, il ruolo e tutto quello che l’Inter e Conte gli hanno prospettato l’hanno convinto. E l’Inter ne ha approfittato facendo un colpo incredibile”.