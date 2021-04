L’Inter si ritrova ad Appiano, Lukaku scherza: “Stavo sorridendo, ma onestamente ero…”

L'Inter si è ritrovata ad Appiano per preparare la gara contro il Cagliari. Lukaku scherza su Instagram

Ancora una volta è stato decisivo. Romelu Lukaku conferma il suo straordinario momento di forma e contro il Sassuolo Big Rom ha aperto le marcature con un bel gol di testa. L'attaccante nerazzurro è già a quota 21 gol in campionato e 8 assist.

Il giorno dopo la vittoria sui neroverdi, la squadra di Conte è tornata ad Appiano per preparare la gara contro il Cagliari. Un po' l'adrenalina della gara, un po' la gioia per la vittoria, Lukaku su Instagram scherza: "Stavo sorridendo ma onestamente ero fo********te stanco. Non riesco a dormire dopo una partita serale".