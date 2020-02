Tra le famiglie più belle del panorama sportivo italiano. Danilo D’Ambrosio, calciatore dell’Inter, e la sua Enza De Cristofaro hanno un seguito enorme sui social e gran parte del merito è dei due splendidi figli Leonardo e Lorenzo. Tante sono le gag immortalate da Enza e proposte via social, destinate ogni volta a strappare un sorriso a chi guarda. Stavolta è il turno degli abiti di Carnevale, con l’invito dei genitori in particolare al piccolo Leo di evitare, almeno per un giorno, di indossare il completino nerazzurro (non se ne separa mai, ndr).

Ecco il post su Instagram: “A sinistra: un esemplare di cucciolo d’uomo noto per la sua capacità di infilarsi in lavastoviglie e mangiare gli avanzi di cibo ancora attaccati alle forchette. A destra : un noto esemplare di bambino al quale è stato vietato il completino nerazzurro ma nonostante il mese di negoziazione della mamma è riuscito comunque ad imporre il suo desiderio. Un carnevale 2020 un po’ strambo ma per certi versi originale. Da casa D’Ambrosio è tutto”.