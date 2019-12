“Oh, ma c’è solo un tre”. Quasi disperato Leonardo D’Ambrosio. Il figlio del giocatore nerazzurro sta giocando con gli omini dell’Inter simili a quelli della Lego. Trova Lukaku in un lampo e pure Handanovic. Poi vede che sulla maglia di uno dei pupazzetti c’è solo un tre e non il 33 indossato dal papà in campo. E si stupisce. Mamma Enza gioca con lui che si diverte a riconoscere i giocatori uno a uno.