Inter, cena a Villa d’Este per il Senior Management. Si festeggia lo scudetto – FOTO

Cena speciale a Villa d'Este per la dirigenza dell'Inter. Presente il Senior Management del Club, un'occasione per festeggiare lo scudetto conquistato in questa stagione. Al centro della foto il presidente Steven Zhang con la coppa dello scudetto. "Cena speciale a Villa d'Este per il Senior Management del Club. L'occasione per festeggiare il diciannovesimo Scudetto appena conquistato", ha scritto su Twitter il club nerazzurro.