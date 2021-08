L’Inter continua a fare gruppo, ieri cena di squadra in un ristorante argentino

I nerazzurri affronteranno venerdì sera il Verona. Intanto i giocatori si sono ritrovati per una cena di squadra, il gruppo appare già molto compatto...

Dopo la festa di compleanno di Lautaro Martinez (un successo), l'Inter si è ritrovata nuovamente per fare gruppo fuori dal campo. Ieri sera la squadra nerazzurra al completo ha partecipato ad una cena di squadra in un ristorante argentino (probabile promotore della cena il Toro, che quel ristorante lo frequenta spesso). Una serata serena prima di rimettersi al lavoro in vista della sfida contro il Verona, in programma venerdì sera.