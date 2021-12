Eriksen-Inter, sarà addio. Mentana: “Ciao campione, e grazie. Il resto sarebbe retorica”

Il messaggio del giornalista e noto tifoso nerazzurro al campione danese

Christian Eriksen si trova a Milano. Il giocatore e l'Inter sono pronti a dirsi addio dopo il no del Coni all'attività fisica con defibrillatore impiantato. Il danese non è più idoneo alla pratica sportiva in Italia a causa del defibrillatore sottocutaneo, per lui si parla dio un possibile ritorno in patria all'Odense. Su Instagram Enrico Mentana ha voluto inviare un messaggio al giocatore: "Ciao campione, e grazie. Il resto sarebbe retorica".