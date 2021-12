Sky – Inter-Eriksen, già oggi sarà addio? La situazione. Il giocatore…

Il centrocampista danese e il club nerazzurro potrebbero già formalizzare nella giornata di oggi l'addio

Christian Eriksen e l'Inter sono pronti a dirsi addio. Secondo quanto riporta Sky Sport, l'accordo potrebbe essere formalizzato nella giornata di oggi per dar modo all'Inter di liberarsi anche di emolumenti importanti. Dall'altra parte ridare il cartellino al giocatore che avrà modo in altri campionati di essere protagonista lì dove l'attività agonistica è consentita. Non solo l'Odense, altri club importanti sono interessati al centrocampista.