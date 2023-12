Inter, Facchetti: “Dopo un pareggio è crisi? Vi meritereste uno di quei titoli che…”

L'Inter ha pareggiato contro la Real Sociedad qualificandosi al secondo posto del suo girone. È sfumato quindi il primo posto che avrebbe garantito ai nerazzurri un sorteggio con meno apprensioni. La squadra di Inzaghi ha fatto il possibile per battere una delle poche squadre in grado di metterla in difficoltà in questa stagione. Il match si è chiuso a reti inviolate.