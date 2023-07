Inter in Giappone, le prime impressioni di Cuadrado: “Che fatica, gradi percepiti…”

Juan Cuadrado si sta ambientando nella sua nuova squadra. Il giocatore è stato immediatamente aggregato in tournée con l'Inter per lavorare in vista della prossima stagione. Il gruppo di Inzaghi si cimenterà in due amichevoli in Giappone. La prima, in programma domani, contro l'Al Nassr di Marcelo Brozovic; la seconda in programma il 1. agosto contro il Psg di Milan Skriniar. Insomma, tanti incroci anche un po' nostalgici.