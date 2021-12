Da Inzaghi is on fire ad una richiesta insolita: la moglie di Simone scatenata sui social

Il tecnico nerazzurro sta raccogliendo i meritati elogi dopo l'ennesima bella prestazione della sua squadra: sconfitta anche la Roma di Mourinho

La moglie di Simone Inzaghi ha esultato per la vittoria dell'Inter contro la Roma all'Olimpico. Gaia Lucariello ha condiviso tutti i complimenti arrivati sui social all'indirizzo del tecnico nerazzurro dopo l'ennesima spettacolare prova della sua squadra. Inzaghiball, ma anche Inzaghi is on fire e poi ancora commenti entusiastici sul gioco dell'Inter "spegniamo la playstation?". Dal "quanto mi gasi mister" alle richieste insolite è un attimo: un tifoso nerazzurro ha chiesto a Inzaghi di fare da padrino al figlio. E la moglie ha condiviso con orgoglio ogni singolo complimento postato.