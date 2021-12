Inzaghi: “Ho la fortuna di allenare giocatori straordinari. Dispiace per Correa, spero…”

Il tecnico dell'Inter in conferenza stampa

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Roma: "Siamo riusciti ad interpretare la partita nel migliore dei modi. Cresciuto livello di consapevolezza? Penso che le prestazioni sono sempre state molto elevate. Determinati risultati ti danno autostima, ti danno valore. Battere il Napoli che era imbattuto, passare il girone di Champions con una giornata di anticipo. Siamo in un ottimo momento, dobbiamo continuare così sapendo che ci sono tantissime insidie, purtroppo problemi muscolari per i giocatori. Dobbiamo cercare di non averne. Perisic, Brozovic, la fase difensiva: che cosa le piace di più di questa Inter? Cose positive quelle che hai elencato, in più ci metto che non avevo conosciuto personalmente questi giocatori come lavoravano e come ascoltano me e il mio staff. Sono giocatori straordinari, quello che gli chiediamo lo eseguono nel migliore dei modi. Ho la fortuna di allenarli. Abbiamo fatto una bella striscia di vittorie ma avevamo del ritardo prima e siamo ancora in ritardo. Avevamo nell'allenamento di ieri preventivato che la Roma giocasse in questo modo. L'avevamo preparata in un determinato modo, venire qui all'Olimpico con personalità. I ragazzi sono stati bravissimi a farlo".