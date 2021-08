Gds – Lukaku, svolta clamorosa? I dirigenti stanno facendo breccia: Zhang riflette su…

La telenovela Lukaku ancora non è arrivata all'ultimo capitolo. Anzi, potrebbe esserci una svolta clamorosa

La telenovela Lukaku ancora non è arrivata all'ultimo capitolo. Anzi, potrebbe esserci una svolta clamorosa. E' lo scenario dipinto dalla Gazzetta dello Sport, che parla di "breccia" aperta nei pensieri di Steven Zhang, che starebbe riflettendo sulla bontà della cessione.

"La proprietà nerazzurra vuole valutare attentamente pro e contro della situazione. A livello finanziario invece l'affare è sotto gli occhi di tutti. Ma senza il totem - e non va trascurato l'effetto domino sui compagni - rischi seriamente di restare fuori dalla lotta scudetto ma anche da quella per la Champions. Con relativo bagno economico a fine stagione. Al tempo stesso, fare cassa smantellando pezzo per pezzo la rosa campione d'Italia sarebbe suicida", scrive la Rosea.