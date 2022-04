Inter, il messaggio di Perisic è forte e chiaro: “Non si molla un c…”

Tutta la carica dell'esterno croato il giorno dopo la fondamentale vittoria contro la Juventus

Era una partita da vincere a tutti i costi per rimanere agganciati a Napoli e Milan. Dieci anni dopo l'Inter è tornata ad espugnare lo Stadium in quella che probabilmente era la gara più importante dell'ultimo periodo per la squadra di Inzaghi. Tre punti e la speranza di riprendersi la testa della classifica. Il giorno dopo è chiaro il messaggio lanciato da Ivan Perisic sui social: "Non si molla un c...".