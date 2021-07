Mourinho ritrova Tagliavento. Il commento dell’ex arbitro e la risposta del tecnico

Undici anni dopo la controversa Inter-Sampdoria, i due si ritrovano per l'amichevole Roma-Ternana

Il 20 febbraio del 2010 a San Siro andava in scena Inter-Sampdoria, partita che ancora oggi i tifosi nerazzurri ricordano per le famose manette di Mourinho. A dirigere il match era Paolo Tagliavento che lasciò i nerazzurri in nove uomini dopo aver espulso Samuel e Cordoba. Le controverse decisioni dell'arbitro avevano scatenato la panchina nerazzurra e pure lo stadio: a San Siro era scattata la 'panolada' per protesta, con i tifosi nerazzurri che sventolavano strisce di carta e fazzoletti bianchi.