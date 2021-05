Tagliavento: “Manette di Mou? Ci rimasi male. Rivedendolo credo che anche lui…”

Intervistato dal Messaggero, Paolo Tagliavento ha ricordato la sfida tra Inter e Sampdoria del 20 febbraio 2010

"Durante la partita non me ne accorsi perché lo fece quando non guardavo verso le panchine. Mi fu riferito dopo, ma pur restandoci male non me la presi perché le decisioni arbitrali erano state tutte corrette. Le scuse? Non sono mai arrivate, ma credo che rivedendolo anche lui non sia stato contento di quel gesto".