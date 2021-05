Inter, ad Appiano appare lo scudetto numero 19. Lautaro: “Nostro” – FOTO

L'argentino ha postato i video e le foto del centro di allenamento dove questa mattina la squadra di Conte riprenderà ad allenarsi

L'Inter si ritrova alla Pinetina questa mattina dopo tre giorni di riposo e dal Centro Sportivo Suning in memoria di A. Moratti arrivano le immagini postate da Lautaro Martinez. Maglie celebrative per tutti, con la scritta I M Scudetto. I magazzinieri nerazzurri l'hanno fatta trovare ai giocatori insieme ai kit di allenamento e i giocatori le hanno indossate e si sono messe in posa.