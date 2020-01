Riscaldamento, lavoro tecnico tattico e una partitella in chiusura. È il report dell’allenamento dell’Inter il giorno dopo la gara di Coppa Italia vinta contro la Fiorentina. La società nerazzurra ha caricato i gol della partitella che ha chiuso l’allenamento, in grande spolvero il nuovo arrivato Christian Eriksen. Per il centrocampista danese una doppietta, il secondo una perla con dribbling di suola e sinistro all’angolino.