Attraverso alcuni post sui social, il Porto ha voluto salutare Mehdi Taremi. L'attaccante ha concluso la sua avventura in Portogallo e continuerà la sua carriera con la maglia dell'Inter. "Una storia scritta di gol in gol", ha scritto il club portoghese in un messaggio accompagnato da un video con alcuni gol segnati dal nazionale iraniano.