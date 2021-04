Spartak-Inter del 1998, simpatico botta e risposta tra i 2 club: “Non c’è bisogno di…”

Esattamente 22 anni fa l'Inter batteva lo Spartak Mosca nella semifinale di Coppa Uefa

Esattamente 22 anni fa l'Inter batteva lo Spartak Mosca nella semifinale di Coppa Uefa grazie a uno stratosferico Ronaldo. In un campo ai limiti della praticabilità, il Fenomeno fece ammattire la difesa russa segnando anche una doppietta. Il club nerazzurro oggi ha ricordato quella partita attraverso i propri profili su Twitter. Sarcastica la risposta dello Spartak: "Abbiamo capito la prima volta ragazzi, non c'è bisogno che ci umiliate in quattro lingue diverse". Pronta la risposta dell'account Twitter inglese dell'Inter: "Abbiamo solo pensato di essere davvero martellanti con il messaggio".