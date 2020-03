Social / L’Inter scalpita, Lukaku suona la carica: “Non manca più tanto a…”

Il calcio si adegua alle norme imposte dall’emergenza per il coronavirus. Proprio il presidente dell’Inter, Steven Zhang, ha posto con più enfasi di tutti l’accento sulla salute pubblica e dei giocatori, in questo momento difficile. Il calcio tornerà quindi a dare spettacolo, ma a porte chiuse. Prevista per domenica sera la tanto attesa e rimandata sfida tra Juventus e Inter. L’account ufficiale nerazzurro ha ricordato l’appuntamento sui social, con una foto di Romelu Lukaku che suona la carica: “Non manca più tanto al momento in cui scenderemo in campo”.