Dopo giorni di incertezze e di rinvii per l’emergenza Coronavirus, l’Inter tornerà finalmente in campo in questo week end. E lo farà, molto probabilmente, con la Juventus in una sfida importante per lo scudetto. Oggi l’Inter si è allenata e Romelu Lukaku vuole farsi trovare pronto per la grande sfida: “Bisogna rimanere concentrati”.