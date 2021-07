Inter, Telles alla finestra come Keita: like ‘nerazzurro’ anche per il brasiliano

L’esterno del Manchester United è uno dei profili accostati all’Inter per la fascia sinistra: sui social like galeotto come Keita

Daniele Vitiello

Alex Telles tornerebbe volentieri all’Inter. Il nome del laterale brasiliano è circolato nelle ultime settimane in orbita nerazzurra. Tutto resta legato al futuro di Ivan Perišić, ancora da stabilire nonostante le parole al miele di Simone Inzaghi in conferenza. Intanto sul profilo Instagram nerazzurro si registra un cuoricino lasciato dal calciatore al post che racchiude le foto dell’ultima sessione di allenamento ad Appiano Gentile. Un segnale social quello del terzino, come quello lasciato da Keita Balde qualche ora fa. L’Inter per entrambi è sicuramente meta gradita.