Inter, Calhanoglu sui social: “Si comincia”. Like galeotto di Keita…

L’ex attaccante nerazzurro è tornato in orbita in questa sessione di mercato e ha dimostrato di seguire con interesse il percorso della squadra di Inzaghi

Keita Balde potrebbe tornare all’Inter. Il senegalese è stato proposto ai nerazzurri per completare il reparto avanzato e i dirigenti hanno preso in considerazione l’ipotesi. Presto arriveranno novità. Intanto il calciatore ha dimostrato di seguire con interesse il precampionato della squadra di Simone Inzaghi, suo allenatore alla Lazio. Su Instagram infatti è arrivato un like galeotto all’ultimo post di Hakan Calhanoglu.