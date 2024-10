Inter, Topalovic festeggia: “Felice per la vittoria e per i primi gol e assist”

Seconda vittoria su due in Youth League, che dopo aver superato a domicilio il Manchester City travolge con il risultato di 4-0 i pari età dela Stella Rossa di Belgrado.

Attraverso il suo profilo Instagram, il giovane calciatore dell’Inter ha espresso tutta la sua gioia per il successo della squadra e per le prime firme in maglia nerazzurra.