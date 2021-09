VIDEO/ Fifa, Bastoni scherza con Calhanoglu: “Se scelgono per numero scudetti sono io sicuro”

Tanti sorrisi negli studi di Inter TV nel pomeriggio: quattro nerazzurri hanno scoperto la loro valutazione nella prossima edizione di Fifa

E' la curiosità principale degli appassionati di Fifa in questo periodo dell'anno. Tutti attendono con ansia di conoscere le valutazioni dei propri beniamini nel famoso gioco di calcio virtuale. In casa Inter sono state svelate ai diretti interessati negli studi del canale tematico nerazzurro. Ospiti Skriniar, D'Ambrosio, Calhanoglu e un Bastoni in grande spolvero. Battute e sorrisi tra i ragazzi in un clima particolarmente piacevole.