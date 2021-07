Barzaghi: “Inzaghi voleva Vecino già alla Lazio: lo vede alla Milinkovic”

Le parole del giornalista di Mediaset sul centrocampista uruguaiano, accostato al Napoli negli ultimi giorni

La verità su Matias Vecino, accostato di nuovo al Napoli di Luciano Spalletti dopo il ko di Diego Demme. A parlare del centrocampista dell'Inter, tra passato, presente e futuro, è Marco Barzaghi. Queste le dichiarazioni del giornalista di Mediaset su Vecino in diretta sul suo profilo Twitch: "Vecino-Napoli? Va fatta chiarezza. In passato il giocatore aveva chiesto di cambiare aria, quando aveva avuto i problemi con Conte. Subito non hanno legato i due e si è iniziato a parlare di partenza di Vecino. Ora però bisogna capire cosa cambierà con Inzaghi, che punta molto su di lui e vuole dargli più spazio. Lo voleva già alla Lazio, potrebbe farne un Milinkovic-Savic nerazzurro. Bisogna vedere come andranno le cose, poi chiaro che di fronte a un’offerta da 20 milioni l’Inter ci penserebbe”.