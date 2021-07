Inter, Vecino non si tocca: “Resterà per questi motivi. Esce un altro nome”

La società nerazzurra non ha alcuna intenzione di privarsi dell'ex Fiorentina: le motivazioni. In uscita un altro centrocampista

La decisione sul futuro di Matias Vecino . L’ Inter non ha alcuna intenzione di privarsi del centrocampista uruguaiano, nonostante i recenti rumors sul Napoli dopo l’infortunio al ginocchio di Diego Demme. L’ex Fiorentina, dopo una stagione non semplice caratterizzata da diversi problemi fisici, vuole dire la sua nella nuova squadra di Simone Inzaghi. Questo il quadro della situazione raccontato da Calciomercato.com: “L'uruguaiano è stato accostato al Napoli, ma al momento il club partenopeo non ha contattato l'Inter. Anche perché per strappare Matias Vecino ai nerazzurri serve un'offerta davvero convincente : il club meneghino, infatti, non ha intenzione di privarsi del classe '86, ritenuta pedina importante nel disegno tattico di Simone Inzaghi, ma anche unico in quanto a caratteristiche all'interno della rosa”.

Per un Vecino destinato a restare, c’è un altro centrocampista in uscita dal club nerazzurro: si tratta di Arturo Vidal. Troppo alto l'ingaggio del cileno (6,5 milioni di euro) per le casse nerazzurre: “Vecino intoccabile per il campo, ma anche per quello che sta raccontando il mercato. L'Inter, a centrocampo, sta trovando una sistemazione per Arturo Vidal, che, come Joao Mario, può lasciare con una rescissione consensuale: è il cileno l'indiziato numero uno a lasciare l'Inter. Inoltre, Marotta e Ausilio sanno che cedendo Vecino dovrebbero andare a trovare un altro centrocampista valido sul mercato, in un mercato in cui non si può spendere. 3 'problemi', quindi, che si trasformano in una soluzione: Vecino non si tocca”, si legge.