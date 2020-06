Labate dispiaciuto per Sensi: “Uno dei migliori centrocampisti italiani, bersagliato da…”

Tommaso Labate ha voluto condividere tutto il suo dispiacere per l’infortunio di Stefano Sensi. Il centrocampista si è fermato oggi per un risentimento muscolare. Questo il pensiero del giornalista del Corriere della Sera: “Un abbraccio a uno dei migliori centrocampisti italiani, bersagliato dalla malasorte. Che sia uno dei migliori non lo dico io. L’ha detto l’altro giorno un certo Modric. Io sarò di parte e certe volte, sul calcio, mi fisso sulle mie idee. Ma davvero secondo me Sensi è un fenomeno”.