Lady Lautaro si perde Inter-Lazio per un inconveniente: “Arrivata a San Siro mi è esplosa…”

Agustina Gandolfo difficilmente si perde le partite dell' Inter a San Siro . L'imprenditrice argentina ama fare il tifo allo stadio con la piccola Nina . Dei momenti di tifo nerazzurro lady Lautaro condivide spesso immagini e video, testimoniando la grande passione per la squadra in cui tifa il suo compagno. C'è tanto orgoglio nei post di Agustina , che lo sostiene e affianca in ogni momento della stagione calcistica. Sempre a fare il tifo per lui.

La domenica di Inter-Lazio non è stata una domenica particolarmente fortunata per Agustina. Era iniziato tutto nel migliore dei modi. Sveglia presto, acconciatura nuova, grande energia. Ma quando lady Lautaro si è messa in macchina per raggiungere San Siro insieme alla bimba, un piccolo inconveniente le ha fatto saltare i piani della giornata. L'argentina ha postato la foto della sua tuta che, a causa della pancia che cresce per la seconda gravidanza, è praticamente esplosa. A quel punto Agustina ha deciso di fare dietro front e di rientrare a casa ma quando ha rimesso piede nel suo appartamento la partita era già finita...