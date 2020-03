La fidanzata di Lautaro sommersa dai messaggi per una foto: “Mi dispiace…”

In questo momento di grave emergenza anche i calciatori restano a casa il più possibile con le rispettive famiglie. Agustina Gandolfo ha condiviso alcuni momenti molto teneri in compagnia di Lautaro Martinez. La fidanzata del giocatore nerazzurro ha però postato una foto che è stata immediatamente fraintesa dai loro numerosi fan. Agustina è stata sommersa dai messaggi in cui le chiedevano se fosse in dolce attesa. La risposta è stata questa: “Mi dispiace deludervi però NO”.