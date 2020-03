Lautaro, che balzo! Il Toro mette tutti in fila: primo per crescita di valore. Staccato anche Haaland

Che sia uno dei giocatori di maggior valore e di maggior prospettiva nella rosa dell’Inter ci sono pochi dubbi. E infatti su Lautaro Martinez si sono fiondate da tempo sia il Barcellona che il Real Madrid; i blaugrana spingono forte per avere il Toro dalla prossima stagione e per l’attaccante è sceso in campo anche Lionel Messi.

A dare conferma del valore di Lautaro e della crescita anche in termini economici del giocatore è KPMG Football Benchmark che ha analizzato la crescita di valore dei giocatori da novembre 2019 a febbraio 2020.