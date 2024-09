Il calciatore argentino ha segnato a Udine una doppietta attesa perché non aveva ancora segnato dall'inizio della stagione. La battuta del centrocampista che ha segnato il primo gol della partita

La prima buona notizia del giorno è che l'Inter è tornata a dopo la sconfitta nel derby che aveva aperto a mln di polemiche e dubbi. La seconda buona notizia di giornata è che si è sbloccato Lautaro Martinez. E il primo gol dei due segnati all'Udinese è stato più rocambolesco che non pensato: un ottimo modo per sbloccarsi. Poi è pure arrivato il secondo, decisivo per la vittoria tre a due.