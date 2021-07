Lautaro Martinez e la fidanzata pronti ad una nuova avventura: “Presto il nostro…”

Chissà se il vino prodotto da Lauti avrà le sue stesse note aggressive e determinate. L'attaccante argentino ha annunciato che è in produzione e che presto sarà sul mercato...

Come tanti calciatori anche Lautaro Martinez ha la passione per i vini pregiati. Tra i giocatori dell'Inter c'è per esempio Nicolò Barella che vanta una cantina speciale e che a ogni occasione importante stappa bottiglie speciali. L'attaccante argentino, reduce dalla vittoria della Coppa America, ha quindi deciso di trasformare la sua passione in qualcosa di concreto.

In vacanza nella provincia di Mendoza, luogo di origine della fidanzata Agustina Gandolfo, Lautaro si è fatto immortalare in una cantina. Intorno a lui numerose botti. L'attaccante nerazzurro ha condiviso l'annuncio sui social: "In lavorazione. Presto arriverà il nostro vino". Nella foto lui e la fidanzata assaggiano il vino che lanceranno sul mercato. "Non so se sia meglio il nostro vino o tu, Lautaro", ha concluso scherzando Agustina. Ma i tifosi non hanno dubbi: meglio il Toro!