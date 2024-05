Look tremendo

Fazio ha elogiato la sobrietà di Lautaro nel look, ma il Capitano dell'Inter ha dovuto ammettere di aver avuto una caduta di stile. L'episodio risale al suo periodo in Argentina. Ecco come lo ha raccontato Lauti: "Sono sempre stato sobrio nel look, tranne una volta: quando giocavo nel Leniers, prima della partita di esordio era tradizione che il capitano ti tagliasse i capelli e me li ha tagliati nel mezzo". Risultato? Un Lautaro inguardabile. Fazio, commentando la foto, ha subito ribattuto: "Mi sa che Thuram ti prenderà in giro vedendo questo look...".