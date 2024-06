Come vi abbiamo documentato, qualche minuto fa nella sede dell'Inter di Viale della Liberazione a Milano è tornato Tullio Tinti

Come vi abbiamo documentato, qualche minuto fa nella sede dell'Inter di Viale della Liberazione a Milano è tornato Tullio Tinti, agente di Simone Inzaghi, per un secondo colloquio con la dirigenza nerazzurra in merito al rinnovo di contratto dell'allenatore campione d'Italia.