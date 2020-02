Lazaro esulta a distanza per il derby: “Grandissimi ragazzi, Milano è nerazzurra!”

Valentino Lazaro non dimentica l’emozione di un derby e anche se al momento sta giocando in prestito al Newcastle, esulta per la vittoria dell’Inter. Un’esultanza e una gioia che arrivano quindi a distanza, ma con il cuore per un gruppo che ha fatto dell’unione e della complicità il suo punto forte. Valentino ha commentato l’incredibile video postato da Romelu Lukaku su Instagram con i festeggiamenti nello spogliatoio di tutta la squadra (ma anche di Pintus e dello staff). Orgoglio nerazzurro.